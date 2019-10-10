2019-10-10T13:52:55+03:00
Общество

Райффайзенбанк реализовал в интернет-банке новую функциональность Онлайн-бухгалтерии для малого и микро-бизнеса

Индивидуальные предприниматели на «УСН Доходы» теперь могут рассчитать и оплатить авансовый платеж в два клика
Вадим Бегун
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Фото - Райффайзенбанк.Фото - Райффайзенбанк.
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Этапы развития онлайн-бухгалтерии и вывод новой функциональности подстраиваются под налоговые события. Например, сейчас ближайшее событие - авансовый платеж за 9 месяцев, который рекомендуется оплатить до 25 октября. Команда доработала профиль клиента - форму с необходимой информацией о клиенте для расчета налогов, добавила возможность управления доходными операциями, чтобы было удобно рассчитывать и отправлять платеж в налоговую.

Раздел «Налоговый календарь» теперь напоминает предпринимателям на «УСН Доходы» без сотрудников обо всех налоговых событиях, как предстоящих, так и прошедших, и предлагает перейти к оплате.

Фото - Райффайзенбанк.

Фото - Райффайзенбанк.

В разделе «Налоговый калькулятор» суммарный доход с начала года по счетам в Райффайзенбанке выводится автоматически. Если клиенту необходимо проверить или скорректировать операции, которые отнесены к доходам по УСН, ему нужно перейти на вкладку «Финансы». Также есть возможность указать доходные операции по счетам в других банках или поступления наличными.

– Около 5% пользователей интернет-банка зарегистрировались в сервисе бухгалтерии. Мы постоянно общаемся с ними, чтобы понять, что им нравится, а что нет, выясняем, какие доработки должны быть для нас приоритетнее. Так появилась, например, возможность корректировать характер каждой операции вручную. В дальнейшим мы планируем реализовать поиск по транзакциям, оплату страховых взносов и, конечно, формирование декларации, - пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.

Профиль клиента теперь можно редактировать в любой момент после прохождения регистрации и, конечно, устанавливать любую фотографию профиля. При регистрации большинство данных подтягиваются автоматически, например, данные о налоговом органе. Налоговая отображается меткой на карте для удобной проверки выбора.

Фото - Райффайзенбанк.

Фото - Райффайзенбанк.

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@TrueKPRU
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