2019-10-10T12:00:39+03:00
Происшествия

Лесной пожар тушат в Тюменской области

Местные жители неосторожно обращались с огнем
Вадим Бегун
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В Тюменской области тушат лесной пожар. Фото - pixabay.com.В Тюменской области тушат лесной пожар. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области тушат лесной пожар. Возник он по причине неосторожного обращения с огнем местного населения.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящий момент на землях лесного фонда региона ведутся работы по тушению одного пожара. Всего же за прошедшие сутки было обнаружено три лесных пожара – в Сорокинском, Сладковском и Вагайском районе.

– В Сорокинском районе возгорание обнаружено в 15.00, в 18.00 его уже ликвидировали. В Сладковском его увидели в 15.15 и ликвидировали в 19.00. В Вагайском районе возгорание зафиксировано в 13.25 в авиационной зоне, специалистами ведутся работы по ликвидации пожара. Используется новая техника и оборудование, – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что причина возникновения пожаров в Сладковском и Вагайском районах – неосторожное обращение с огнем со стороны местного населения. В Сорокинском районе он случился в следствие перехода огня с земель иных категорий. По данному факту будет возбуждено административное дело. Материалы дела передадут в ГУ МЧС по Тюменской области для дальнейшего расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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