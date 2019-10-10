2019-10-10T12:33:31+03:00
Происшествия

Мигрант прятал наркотики по тайникам в Тюмени: у него дома найдено 500 доз

В настоящее время иностранец заключен под стражу
Вадим Бегун
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Более 500 доз наркотиков найдены дома у тюменского мигранта. Фото - УМВД по Тюменской области.Более 500 доз наркотиков найдены дома у тюменского мигранта. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В Тюмени пойман мигрант, который реализовывал запрещенные вещества на территории областного центра. Сейчас его заключили под стражу.

Тюменские полицейские задержали гражданина ближнего зарубежья, который вел себя неадекватно в общественном месте. Когда его остановили у дома по улице Широтной, он стал заметно нервничать. Во время досмотра у него обнаружено 28 свертков с наркотическим веществом, который он планировал спрятать в тайниках.

– По месту проживания фигуранта на кухонном подносе находились более 284 грамм наркотических средств синтетического ряда, что составляет около пятисот разовых доз. По решению суда подозреваемый заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что это не единственный случай задержания иностранных сбытчиков запрещенных веществ. Только в этом году к уголовной ответственности привлечено тринадцать мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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