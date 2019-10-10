«Это мой дедушка погиб»: в утреннем пожаре на улице Самарцева есть жертва

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-10T10:47:25+03:00

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В Тюмени рано утро горел деревянный дом. К сожалению, не обошлось без жертв.

– Вызов по поводу пожара поступил в половине пятого утра. Спасатели, прибывшие на место чрезвычайного происшествия, увидели полностью охваченный огнем дом. С огнем боролись 22 человека личного состава и восемь единиц техники, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что пожарным удалось не допустить распространения пламени на ближайшие постройки.

В ведомстве также добавили, что в результате инцидента погиб пожилой мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В настоящее время дознаватели устанавливают все обстоятельства случившегося. К тому же, им предстоит выяснить ущерб, причиненный огнем.

В социальных сетях, куда выложили фотографии с места происшествия, тюменка Василиса М. сообщила, что в огне погиб ее дедушка. Девушка также сообщила, что теперь она сама вместе с дочерью осталась на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU