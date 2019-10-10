Свердловчанин обокрал тюменку, пока она спорила, кому ехать на такси

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-10T09:58:56+03:00

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В ялуторовскую полицию еще в середине августа обратилась 56-летняя местная жительница с сообщением о пропаже ее сотового телефона. Лишь спустя два месяца полицейские смогли выявить преступника – безработного свердловчанина.

– В тот день ялуторовчанка ожидала такси после прогулки в центре города со своей подругой. Рядом с ними находились молодые люди, также ожидавшие приезда машины. Когда таксист подъехал, все решили, что авто приехало именно за ними. Пока клиенты выясняли кому ехать, один из молодых людей воспользовался моментом и присвоил чужой телефон. В итоге женщины остались, а компания уехала, – рассказали подробности в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Пропажу женщина обнаружила, когда решила вновь вызвать такси. Ее карман оказался пуст. В настоящее время грабитель – молодой человек из Свердловской области – задержан. Мужчина, которому теперь «светит» до пяти лет тюрьму, сообщил, что телефон он продал своему знакомому. Безработный парень ранее уже привлекался к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU