2019-10-10T09:34:09+03:00
Здоровье

Врачи спасли тюменку, у которой после пластической операции из носа постоянно шла кровь

Неординарный случай не испугал медиков
Вадим Бегун
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Тюменские врачи спасли пациентку с неординарный случаем. Фото - Тамара Шаргина.Тюменские врачи спасли пациентку с неординарный случаем. Фото - Тамара Шаргина.
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В Тюмени врачи Областной клинической больницы №1 спасли пациентку, у которой после пластической операции по устранению искривления носовой перегородки из носа постоянно шла кровь. В этом им помогли высокие технологии.

По информации пресс-службы ОКБ №1, когда у пациентки возникло экстренное состояние из-за кровотечения, ее незамедлительно перевели к ним. Специалисты выявили поступление крови вне сосуда из ветвей верхнечелюстной артерии. Хирургам медицинского учреждения удалось прервать кровоток в артерии с помощью специальных спиралей, закрывающих просвет сосуда.

– Как результат – значительное замедление тока крови и контраста в целевых отделах верхнечелюстной артерии. За время госпитализации рецидива носового кровотечения не было. Нужно отметить, что сложность таких случаев заключается в том, что нужно точно «увидеть» сосуд около одного миллиметра, из которого идет кровотечение, – сообщили пресс-секретарь больницы Тамара Шаргина, добавив, что было очень важно выполнить высокоточные микроскопические манипуляции для восстановления здоровья пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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