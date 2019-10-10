Улицу Невскую в Тюмени перекроют почти на два года

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-10T09:10:52+03:00

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В Тюмени на целых два года перекроют улицу Невскую. Транспорту придется объезжать участок, где будут вестись работы.

«В связи с производством работ по строительству инженерных коммуникаций к объекту: «Многоэтажные жилые дома, расположенные в границах улиц Магнитогорская – Пархоменко – Транспортная – Невская. Жилые дома ГП-1, ГП-2», будет прекращено движение транспортных средств по улице Невской на участке от улицы Магнитогорской до Транспортной в период с 20 октября 2019 года по 15 августа 2021 года», – такое сообщение размещено департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве участников дорожного движения попросили внимательно следить за указаниями дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения. Так там сказали, что объехать ремонтируемый участок можно по улицам Пархоменко, Магнитогорской, 9 Января, а также по межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU