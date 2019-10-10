Тюменец скрывал свои доходы, чтобы платить скромные алименты дочери

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-10T08:48:21+03:00

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Житель села Казанское скрывал доходы ради того, чтобы не платить алименты своей дочери. Каждый месяц он, как неработающий, переводил ей всего порядка тысячи рублей. Но скрывать правду нарушитель долго не смог.

– Судебный пристав выяснила, что мужчина уже второй месяц официально работает. Его заработная плата составляет от тридцати до сорока тысяч рублей. По закону он должен был выплачивать со своего заработка 25% в счет алиментов и незамедлительно уведомить пристава о трудоустройстве, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что ими был сделан перерасчет выплат по алиментам. Таким образом, общий долг перед дочерью составил более 400 тысяч рублей. За нарушение законодательства на мужчину был составлен протокол, обязывающий выплатить административный штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU