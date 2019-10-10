2019-10-10T08:19:51+03:00
Общество

Федеральный застройщик «Талан» объявляет старт продаж своего объекта в Сочи

Вадим Бегун
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Фото - Талан.Фото - Талан.
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Федеральный застройщик «Талан» объявляет старт продаж своего первого объекта в Сочи – «Golden Residence», который представляет собой премиальные резиденции, расположенные в Адлере, в 150 метрах от моря.

По мнению тревел-гидов, «Golden Residence» отличает выгодное местоположение на Черноморском побережье, как для семейного отдыха, так и для деловых поездок. Локация Резиденции позволяет отдыхать, не отрываясь от бизнеса. Всего за 20 минут можно добраться до Международного аэропорта и за 30 минут до центра Сочи, который славится деловым туризмом с крупнейшими, значимыми мероприятиями.

Безграничные возможности для отдыха и развлечений предоставляют многочисленные парки и скверы, расположенные по соседству. Аквапарк «Амфибиус», «Soshi Discovery World Aquarium», спортивный комплекс А. Карелина, дельфинарий «Акватория», «Динопарк» - все это в 10 минутах от Резиденции.

Фото - Талан.

Фото - Талан.

Разнообразные клубные патио на территории «Golden Residence» создают атмосферу релакса. Девелопер предусмотрел 37 сценариев отдыха. Можно насладиться коктейлем в лаунж-зоне с шезлонгами, встретиться с друзьями в беседке с мягкой мебелью, заняться йогой на свежескошенной траве или прогуляться по собственной аллее.

В Резиденции создана 5-уровневая система безопасности, благодаря этому никто не нарушит покой жителей.

Фото - Талан.

Фото - Талан.

Первые 8 резиденций уже вышли в продажу. Рассчитать персональные условия и забронировать резиденцию можно уже сейчас. Дом введен в эксплуатацию. Продажи ведет ООО «Талан-Финанс». Получите персональную консультацию и подробную презентацию о проекте по телефону: 8 800 550 8070.

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@TrueKPRU
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