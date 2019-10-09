Число многодетных семей Тюменской области, получивших землю для строительства дома, приближается к тысяче

СЕГОДНЯ 21:14 2019-10-09T21:14:41+03:00

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Земельные участки для строительства дома в сентябре 2019 года получили 83 многодетные семьи. Как сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области, в общей сложности, с января по сентябрь 2019 года обладателями собственной земли стали 837 многодетные семьи.

В сентябре 2019 губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение: выделить 1,4 млн рублей Тобольску для образования земельных участков и их постановку на кадастровый учёт. В будущем эти участки станут собственностью 107 многодетных тобольских семей. Сейчас администрация города определяет поставщиков для заключения муниципальных контрактов, следующий шаг – перечисление субсидии.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что 16 многодетных матерей и 13 отцов из Тюмени, Тобольска, Голышмановского городского округа, Вагайского, Бердюжского, Аромашевского, Абатского, Исетского, Тобольского и Тюменского районов получили из рук губернатора Александра Моора 29 медалей «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Награды нашли своих героев на торжественном приёме, посвящённом Международному дню семьи в июле 2019 года.

Сегодня в Тюменской области большое внимание уделяется поддержке семей, оказанию помощи родителям в воспитании и развитии детей. За последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 7 современных школ и открыто 12 новых детсадов. Также большими темпами развивается медицина, совершенствуется система образования.

ИСТОЧНИК KP.RU