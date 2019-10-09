В Тюмени стартует серия бесплатных тренингов по гибким технологиям управления

СЕГОДНЯ 20:52 2019-10-09T20:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Серия бесплатных тренингов по гибким технологиям управления стартуют в Тюмени 12 октября. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Участников тренингов ждут три живые лекции и два вебинара, которые проведут ведущие эксперты и действующие российские предприниматели. Ещё одним плюсом для участников станет получение эффективных практических инструментов для увеличения выручки своей компании. Так, гости тренингов узнают, как управлять проектами по гибким методологиям, как создавать и проверять идеи технологических продуктов и сервисов, как управлять командой и быстро выходить из конфликтных ситуаций и как внедрять в свой бизнес современные инструменты для роста.

В числе спикеров - собственник IT-компании «ITOTDEL.PRO», основатель проекта «installCRM», спикер №1 по автоматизации менеджмента Михаил Галейченко.

По итогам обучения, которое пройдёт в администрации Тюменского района, участники получат сертификаты о прохождении Школы бизнеса в Тюменской области. Зарегистрироваться для участия в тренинге можно на сайте проекта.

Отметим, что образовательный проект организован «Инвестиционным агентством Тюменской области», «Мой бизнес», при поддержке правительства Тюменской области, Тюменского регионального отделения «Деловая Россия» и администрации Тюменского муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU