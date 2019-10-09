Продукция тюменского завода – в составе стенда Картофельного союза России на выставке «Золотая осень»

СЕГОДНЯ 20:40 2019-10-09T20:40:23+03:00

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Продукция тюменского завода агрофирмы «КРиММ» будет представлена в составе стенда Картофельного союза России на 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, мероприятие, организованное Министерством сельского хозяйства РФ, пройдёт с 9 по 11 октября 2019 в Москве.

Агрофирма представит ассортимент из 15-ти позиций и 12-ти различных сортов собственного элитного семенного картофеля. В частности, будет представлены новинки - свежий очищенный картофель в различных нарезках fresh cut. Упаковка продукта в специальную барьерную плёнку с модифицированной газовой средой сохранит свежесть и полезные свойства до 10 суток без применения консервантов.

«Золотая осень» — это самая масштабная экспозиция достижений отечественных сельхозпроизводителей. Профессионалов отрасли ждёт насыщенная деловая программа.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает, что тюменские сельхозпроизводители показывают высокий потенциал развития отрасли АПК на межрегиональных и международных выставках. Например, на IX Межрегиональной агропромышленной выставке УФО тюменские предприятия АПК получили более 40 медалей.

- Подобные мероприятия — это всегда школа передового опыта, широкий круг экспертов, насыщенная деловая и конкурсная программы, возможность представить новинки потенциальным потребителям. Сегодня тюменская продукция поставляется в разные регионы страны и экспортируется в 14 стран мира, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU