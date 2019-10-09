Александр Моор: Российско-Китайским симпозиум даст импульс для развития международного медицинского потенциала

СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-09T19:51:11+03:00

Глава региона поделился впечатлениями от мероприятия на страничках в социальных сетях [видео]

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В Тюмени вчера, 8 октября, состоялось совместное заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» и постоянного Совета Российско-Китайской Ассоциации Медицинских Университетов. На своих страничках в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор поделился плюсами проведения мероприятия.

- Надеюсь, научная конференция даст мощный импульс для развития международного медицинского потенциала, инвестиционно привлекательных научных отраслей и дальнейшего формирования медицинского образовательного кластера, - отметил глава региона.

Александр Моор также рассказал, что гости форума уже успели побывать в Федеральном центре нейрохирургии, где четвертый год работает кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Её возглавляет доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

- Считаю, что с приходом бренда Сеченовского университета с 260-летней историей наш регион получил возможность комплектовать здравоохранение региона мировыми специалистами в этой области, - подчеркнул губернатор.

Академик Китайской академии инженерных наук Баофэн Ян признался, что ФНЦ – замечательная стартовая площадка для сотрудничества китайских центров с Тюменским регионом.

- Это передовой опыт, который заинтересует не только Харбинский медицинский университет, но и университеты Пекина, Шанхая. В ближайшее время мы планируем организовать академические программы обмена, и молодые резиденты из Китая пройдут краткий курс обучения в Тюмени, - отметил господин Ян.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», на базе ФНЦ с 8 по 12 октября проходит I Российско-Китайский симпозиум по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons. В нём принимают участие более 150 представителей из университетов России и Китая – членов ассоциации.

Федеральный центр нейрохирургии. Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU