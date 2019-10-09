В Тюмени и Ишиме откроются виртуальные концертные залы

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-09T19:31:08+03:00

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В тюменском центре культуры и искусства «Современник» и в Ишимском Доме культуры 12 октября состоится открытие виртуальных залов, которые созданы в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в залах можно будет услышать выступления отечественных и мировых звёзд классической музыки в режиме онлайн.

Учреждения – победители конкурсного отбора Минкульта РФ. Новые виртуальные залы начнут работу онлайн-трансляцией выступления Российского национального молодёжного симфонического оркестра со сцены Московской государственной академической филармонии. Мероприятие, которое начнётся в 14.30, могут посетить все желающие абсолютно бесплатно, и сразу в двух залах.

По словам губернатора Александра Моора, реализация национального проекта «Культура» позволит выйти на качественно новый уровень развития отрасли.

- Уверен, нацпроект даст импульс в развитии культуры как важной сферы, которая во многом формирует человека, дает ему возможность получить эстетическое воспитание и реализоваться. Мы продолжаем сегодня реконструировать и строить новые дома культуры, занимаемся оснащением детских музыкальных школ, - отметил губернатор, подчеркнув, что до конца 2019 годе в эксплуатацию введут ещё один культурно-досуговый центр в селе Богандинское Тюменского района.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», первый муниципальный виртуальный концертный зал в Тюменской области открыли в Тобольске в апреле 2019 года на базе ДК «Синтез». Тогда для тоболяков организовали онлайн-трансляцию музыкального фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…».

ИСТОЧНИК KP.RU