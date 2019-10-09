2019-10-09T19:00:25+03:00
Политика

Владислав Квасов назначен почётным консулом Республики Казахстан в Тюменской области

Он будет содействовать экономическому сотрудничеству между двумя регионами
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Владислав Квасов назначен почётным консулом Республики Казахстан в Тюменской областиВладислав Квасов назначен почётным консулом Республики Казахстан в Тюменской областиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Владислав Викторович Квасов назначен почетным консулом Республики Казахстан в Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, патент и экзекватуру МИД РФ, подтверждающую полномочия на посту консула, Владиславу Квасову вручил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов.

По словам Посла, для Казахстана важны дипломатические отношения с Россией. Это демонстрирует стремление к успешному сотрудничеству и подтверждает стабильность отношений между двумя государствами с большой общей историей. Задача Почётного консула – развитие отношений Тюменской области и Казахстана, содействие экономическому сотрудничеству, обмену передовыми технологиями и лучшими практиками, а также поддержка организации форумов и встреч на разных уровнях.

У Тюменской области и Казахстана давние добрососедские отношения. Их объединяет общая граница, исторические, культурные и экономические связи. Традиционно Казахстан входит в число основных партнёров региона. Как сообщили в Уральском таможенном управлении, за первое полугодие 2019 года оборот взаимной торговли Тюменской области с Республикой Казахстан составил более 101 млн долларов США. Из них: экспорт – 81 млн долларов, импорт – более 20 млн долларов.

СПРАВКА «КП»

Владислав Викторович Квасов – финансист, его стаж составляет 32 года. Сейчас является управляющим директором по развитию бизнеса ПАО «Промсвязьбанк». Активно занимается общественной деятельностью, был депутатом Тюменской городской и Тюменской областной дум. Советник губернатора на общественных началах. У него есть большой опыт международной деятельности: активно развивал сотрудничество Тюменской области и Великого Герцогства Люксембург, за что в апреле 2016 года решением министра иностранных и европейских дел Люксембурга назначен советником по внешней торговле в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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