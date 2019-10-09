В Тюменской области состоится конкурс для людей с ограниченными возможностями «Затея»

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-09T18:08:12+03:00

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Аниматоры, организаторы досуга, работники культурно-досуговых учреждений и учреждений социальной сферы, а также студенты вузов могут принять участие в областном конкурсе ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными возможностями «Затея». Проект, который реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области и департамента социального развития Тюменской области, пройдёт в Тюмени в декабре 2019.

В 2019 году конкурсная программа областного фестиваля «Творчество для всех» и конкурса «Затея» пройдут 4 декабря в областном реабилитационном центре «Родник». На следующий день, 5 декабря, на площадках МТЦ «Космос» состоится гала-концерт, выставка прикладного творчества и награждение победителей фестиваля.

Темой фестиваля, где представят театрализованные, интерактивные, игровые и анимационные программы для взрослых, станет «Ярмарка народных игр». В игровой программе можно использовать фольклорные, обрядовые игры, русские забавы и игры народов мира. Аниматоры и ведущие должны увлечь зрителей в игру, атмосферу движения, позитива и праздника.

По словам члена жюри областного фестиваля, доцента кафедры режиссуры, театрализованных представлений и праздников ТГАКИСТ Нины Куриленко, люди, у которых есть проблемы со здоровьем – самая сложная аудитория, но благодарная.

- Они умеют слушать, они заинтересованы, увлечены процессом и с ними всегда есть контакт. На ведущих игровых программ лежит особая ответственность, от них требуется особое чувство такта, деликатность, внимание к зрителю, – отметила она.

Отметим, что конкурс «Затея» –один из этапов областного фестиваля социокультурной анимации «Творчество для всех». Заявку на участие можно подать до 15 октября 2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84, кор. 2, ТООО ВОИ, e-mail: voi72@bk.ru. Подробности можно узнать по телефону: (3452) 56-89-40 (доб. 5).

ИСТОЧНИК KP.RU