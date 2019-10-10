2019-10-10T07:00:38+03:00
Происшествия

Тюменец поджег машину, оставленную для ремонта на станции техобслуживания

За умышленное уничтожение имущества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец может сесть в тюрьму за поджог авто. Фото - pixabay.com.Тюменец может сесть в тюрьму за поджог авто. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратился мужчина, заявив, что неизвестный поджег его автомобиль. Транспортное средство заявитель оставил для ремонта на одном из городских СТО.

– Потерпевший оставил свой автомобиль знакомому на станции технического обслуживания. Вернувшись спустя несколько часов, пенсионер он не нашел на СТО ни машины, ни рабочего. Позже он выяснил, что мужчина ремонтировал авто недалеко от станции. В это время мимо проходил мужчина, который неожиданно потребовал покинуть автомобиль. Находясь в салоне, фигурант поджог сидение, а после скрылся с места преступления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области, добавив, что причиненный ущерб составил около пятидесяти тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. 21-летний безработный местный житель был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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