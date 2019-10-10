2019-10-10T07:51:43+03:00
Спорт

Тюменские силачи посоревнуются в жиме от яйца

Интересный турнир приготовили спортсмены для горожан
Вадим Бегун
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Тюменские спортсмены будут жать штангу от яйца. Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.Тюменские спортсмены будут жать штангу от яйца. Фото - пресс-служба департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.
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В Тюмени пройдет необычный спортивный турнир. Дело в том, что пауэрлифтеры будут соревноваться в жиме штанги лежа. Однако жать им придется от куриного яйца, которое расположат на груди силача.

– Участники выполнят жим лежа, опуская штангу на куриное яйцо. Упражнение будет засчитано, если спортсмен не повредит яйца, коснувшись его штангой и «выжав» ее вверх. Ожидается участие нескольких десятков спортсменов, которых разделят на профессионалов и любителей. Стоимость участия – двести рублей, – рассказали в пресс-службе департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, что все вырученные средства будут переданы Центру внешкольной работы «Дзержинец» на развитие добровольческого движения в Тюмени. Призеры турнира в свою очередь получат подарки. Соревнования пройдут в предстоящую субботу, 12 октября, в 15.00 в клубе «DRIVE FITNESS», который находится в торговом центре «Гудвин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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