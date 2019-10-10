2019-10-10T05:41:16+03:00
Происшествия

Тюменец лишился полумиллиона рублей, переведя их мошеннику на ставку

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мошенник обманул тюменца, предложив сыграть на ставках. Фото - pixabay.com.Мошенник обманул тюменца, предложив сыграть на ставках. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что его обманул мошенник, пообещавший крупный выигрыш на ставках.

– В одной из социальных сетей мужчина вступил в группу, в которой жители города ставили ставки на предстоящие спортивные игры. Спустя время с заявителем связался участник сообщества, рассказав, что у него есть опыт в этой сфере, и он готов предложить свою помощь, на что потерпевший согласился. Мошенник похитил у него около 470 тысяч рублей, которые доверчивый мужчина перевел на электронный кошелек, ожидая обещанный крупный выигрыш, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве добавили, что потерпевший так и не дождался поступлений денежных средств и обратился в правоохранительные органы. В настоящее время полицейские пытаются установить личность злоумышленника, которому в случае поиску грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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