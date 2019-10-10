2019-10-10T05:00:56+03:00
Общество

Погода на 10 октября в Тюмени: прощаемся с бабьим летом

Будет лить мелкий дождь
Вадим Бегун
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В Тюмени кончилось бабье лето.В Тюмени кончилось бабье лето.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 10 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Мелкий дождь будет идти почти весь день. Утром он может усилиться, но к вечеру постепенно утихнет.

Температура воздуха ночью составит +6, +7 градусов, днем потеплеет до 9 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +10. Вечером столбик термометра опустится до отметки +3 градусов. В этот день ожидается западный ветер, переходящий в северо-западный, 1-3 метра в секунду.

10 октября почитается память преподобного Савватия Соловецкого, одного из зачинателей Соловецкого монастыря. Саватия в народе называли Пчеловодом, поскольку в этот день заканчивалась уборка ульев на зимовку. «Пчелиная матка уносит ключики от лета в далекие края». Если на Савватия случится гром, то зима будет бесснежной, короткой и мягкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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