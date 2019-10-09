2019-10-09T15:36:25+03:00
Общество

В Юргинском районе спроектируют водоочистные сооружения

Уровень потребления воды за годы вырос
Алексей КОСЕНЧУК
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В Юргинском районе спроектируют водоочистные сооружения.В Юргинском районе спроектируют водоочистные сооружения.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел сегодня, 8 октября, водозабор в селе Юргинское, который включает в себя блок очистных сооружений, насосный блок и резервуар чистой воды. Как отметил глава региона, сегодня юргинцы активно подключаются к централизованному водоснабжению. В связи с этим водопотребление увеличилось до 700 кубометров в сутки.

- Уровень потребления за годы подрос. Поэтому есть необходимость расширить очистные сооружения, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой, - отмечает Александр Моор. - Для проектирования водоочистных сооружений в Юргинском районе мы заложим средства на 2020 год.

Водоснабжение Юргинского ведётся из подземного источника. Проектная документация была разработана в 2003 году, в эксплуатацию подземный водозабор (три скважины) и станция водоочистки (проектной производительностью 600 кубометров в сутки) введены в эксплуатацию в 2008 году.

В Юргинском районе спроектируют водоочистные сооружения. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Юргинском районе спроектируют водоочистные сооружения.Фото: Алексей КОСЕНЧУК

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Деревни: Палецкая, Чурина, Заозерная и Заворуева, которые территориально слились с Юргинским и находятся неподалёку от водозабора, нуждаются в строительстве сетей водоснабжения. Чтобы обеспечить жителей этих деревень централизованным водоснабжением, нужно увеличить мощность водоочистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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