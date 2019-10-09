В Юргинском районе спроектируют водоочистные сооружения
Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел сегодня, 8 октября, водозабор в селе Юргинское, который включает в себя блок очистных сооружений, насосный блок и резервуар чистой воды. Как отметил глава региона, сегодня юргинцы активно подключаются к централизованному водоснабжению. В связи с этим водопотребление увеличилось до 700 кубометров в сутки.
- Уровень потребления за годы подрос. Поэтому есть необходимость расширить очистные сооружения, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой, - отмечает Александр Моор. - Для проектирования водоочистных сооружений в Юргинском районе мы заложим средства на 2020 год.
Водоснабжение Юргинского ведётся из подземного источника. Проектная документация была разработана в 2003 году, в эксплуатацию подземный водозабор (три скважины) и станция водоочистки (проектной производительностью 600 кубометров в сутки) введены в эксплуатацию в 2008 году.
В Юргинском районе спроектируют водоочистные сооружения.Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Деревни: Палецкая, Чурина, Заозерная и Заворуева, которые территориально слились с Юргинским и находятся неподалёку от водозабора, нуждаются в строительстве сетей водоснабжения. Чтобы обеспечить жителей этих деревень централизованным водоснабжением, нужно увеличить мощность водоочистных сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU