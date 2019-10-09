2019-10-09T16:06:45+03:00
Общество

Одну из тюменских улиц перекроют на семь часов

Водителям следует заранее планировать свой маршрут [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени временно закроют улицу Луначарского.В Тюмени временно закроют улицу Луначарского.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на семь часов автомобилям запретят ездить на участке улицы Луначарского. Здесь ведется капитальный ремонт.

«В связи с выполнением плановых работ по капитальному ремонту улиц Чернышевского – Полевой на участке от улицы Степана Халтурина до Пролетарской на автомобильной дороге по улице Луначарского в районе пересечения с улицей Льва Толстого будет временно ограничено дорожное движение. Произойдет это в период с 23.00 9 октября до 6 часов утра 10 октября», – такое сообщение транслирует департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве участников дорожного движения попросили обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты движения. Там также отметили, что ремонтируемый участок можно объехать по улицам Флотской, Ямской и Льва Толстого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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