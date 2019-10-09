Тюменец побил подругу жены, которая заступилась за нее во время ссоры супругов

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-09T15:15:40+03:00

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В селе Бердюжье местная жительница попала в больницу с телесными повреждениями. Позже оказалось, что женщина пострадала от рук супруга своей подруги.

– Между подозреваемым и его супругой возник конфликт: женщина пришла домой с подругой в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры мужчина взял лопату и накинулся на жену, угрожая убийством. Однако в итоге досталось не ей, а подруге, которая решила заступиться за пьяную женщину. За вмешательство в семейный конфликт подозреваемый нанес потерпевшей удары кулаком, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В этот же день 42-летний тюменец был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено два уголовных дела: за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Санкции статей предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU