Тюменцы довольны получением свидетельства о рождении прямо в роддоме

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-09T14:50:30+03:00

Теперь детей можно регистрировать в медицинских учреждениях региона

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В Тюмени государственный документ о рождении дочери Марии получила Кристина Дикова. Это первое свидетельство, выданное прямо в роддоме.

– Я принесла документы на оформление сотруднику загса и вернулась в палату к своей дочери. После оформления документов меня пригласили за получением свидетельства. Очень удобно! – рассказывает молодая мама.

Семья Алексеевых получила первый документ своей дочери Алисии в Родильном доме №2 города Тюмени. «Вчера я не успел оформить документы и вернулся сегодня. Очень удобно. Спокойно, комфортно, нет столпотворения», – говорит Александр Алексеев.

Отметим, что помимо госрегистрации рождения в медицинских организациях областного центра теперь можно установить отцовство и даже заключить брак. В настоящее время подобные услуги действуют в Перинатальном центре, Родильных домах № 2 и 3, в Областной больнице № 4 города Ишима и тобольской Областной больнице № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU