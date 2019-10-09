Почти двадцать тюменцев травмировались на железной дороге с начала года

СЕГОДНЯ 14:02 2019-10-09T14:02:36+03:00

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Из-за собственной беспечности 16 тюменцев получили травмы на железной дороге с начала этого года. За этот же период прошлого года было зарегистрировано 12 случаев травмирования.

По информации пресс-службы АО «РЖД», в этом году на путях погибли девять человек, в прошлом – двенадцать. Самыми распространенными причинами трагедий остается переход через пути в неположенном месте перед близко идущим поездом, а также хождение по железнодорожным путям. Зачастую граждане, желая сократить дорогу и пересечь магистраль в удобном, по их мнению, месте, осознанно идут на нарушения правил безопасности.

– Особое внимание уделяется профилактической работе по предупреждению детского травматизма, формированию у школьников культуры безопасности. Тюменские железнодорожники провели около трехсот тематических уроков в 43 городских и поселковых школах и детских садах, расположенных в непосредственной близости от железной дороги, – рассказали в пресс-службе, отметив, что в этом году случаев травмирования тюменских детей и подростков не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU