2019-10-09T13:39:14+03:00
Общество

Сотрудница тюменского управления оштрафована за требование излишних документов

В отношении женщины было возбуждено административное дело
Вадим Бегун
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Сотрудница тюменского управления оштрафована за требование излишних документов. Фото - pixabay.com.Сотрудница тюменского управления оштрафована за требование излишних документов. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени оштрафована сотрудница управления социальной защиты населения. Нарушение было выявлено прокурорами в ходе проверки ведомства.

–В управлении при предоставлении государственной услуги по признанию нуждающимися в социальном обслуживании от заявителей принимались излишние документы, а именно копии паспортов членов семьи. Между тем, предоставление этих документов административным регламентом не предусмотрено. К тому же, члены семьи заявителей не давали своего согласия на обработку персональных данных, – рассказали в пресс-службе прокуратуры, добавив, что для этого нужно письменное согласие владельца.

Выяснилось, что должностным лицом, допущенным к обработке персональных данных, является главный специалист отдела организации социального обслуживания. На нее-то и было возбуждено административное дело. Суд оштрафовал нарушительницу на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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