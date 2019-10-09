Сотрудница тюменского управления оштрафована за требование излишних документов

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-09T13:39:14+03:00

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В Тюмени оштрафована сотрудница управления социальной защиты населения. Нарушение было выявлено прокурорами в ходе проверки ведомства.

–В управлении при предоставлении государственной услуги по признанию нуждающимися в социальном обслуживании от заявителей принимались излишние документы, а именно копии паспортов членов семьи. Между тем, предоставление этих документов административным регламентом не предусмотрено. К тому же, члены семьи заявителей не давали своего согласия на обработку персональных данных, – рассказали в пресс-службе прокуратуры, добавив, что для этого нужно письменное согласие владельца.

Выяснилось, что должностным лицом, допущенным к обработке персональных данных, является главный специалист отдела организации социального обслуживания. На нее-то и было возбуждено административное дело. Суд оштрафовал нарушительницу на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU