2019-10-09T14:26:16+03:00
Происшествия

Уходили с полными корзинами: две тюменские пары промышляли грабежами магазинов

Подозреваемые находятся под арестом
Вадим Бегун
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Тюменский полицейский помог обезвредить банду грабителей магазинов. Фото - УМВД по Тюменской области.Тюменский полицейский помог обезвредить банду грабителей магазинов. Фото - УМВД по Тюменской области.
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В Ишиме полицейский Станислав Одышев помог задержать банду грабителей, состоящую из двух мужчин и двух женщин. Мужчина увидел преступников, выбегающих из магазина с полной корзиной товара.

– Капитан полиции решил проследить за злоумышленниками и одновременно сообщил коллегам номер автомобиля, на котором пытаются скрыться подозреваемые в краже. Благодаря его оперативным действиям, машина и находящиеся в ней пассажиры задержаны на первом же посту патрульно-постовой службой, – рассказали о поступке своего неравнодушного коллеги в управлении МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, причастными к краже оказались двое мужчин и две женщины – тюменцы, ранее судимые за аналогичные преступления. В Ишиме правонарушители находились проездом. Из багажника автомобиля полицейские изъяли украденную алкогольную продукцию и продукты питания.

В настоящее время подозреваемые в серии краж находятся под арестом. Следователи возбудили уголовное дело. Банде грабителей «светит» лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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