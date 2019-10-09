2019-10-09T13:15:50+03:00
Происшествия

Банда фальшивомонетчиков, в состав которой входил мигрант, задержана в Тюмени

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени задержана банда фальшивомонетчиков.В Тюмени задержана банда фальшивомонетчиков.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени задержаны мужчины, которые пытались расплатиться пятитысячной купюрой в магазине на улице Широтной. Сотрудники городской полиции поймали преступников с поличным.

– Установлена причастность мужчин к совершению более шестидесяти фактов сбыта в областном центре фальшивых денег. При обысках по местам жительства подозреваемых изъята 21 купюра достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. По данным фактам возбуждено уголовное дело. Одним из участников группы – уроженец ближнего зарубежья –заключен под стражу. Двое других подозреваемых жителей Тюмени находятся под домашним арестом, – рассказали в пресс-службе городской полиции.

В ведомстве добавили, что чаще всего преступники подделывают пятитысячные рублевые купюры, но встречаются и банкноты достоинством в тысячу рублей. Всего в этом году экспертно-криминалистическим центром тюменского УМВД выявлено 105 поддельных денежных купюр, в прошлом году – больше трехсот. Несмотря на снижение этого вида преступлений, такие факты все же периодически регистрируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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