«Прорубили» окно в природу

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-09T12:50:26+03:00

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Более 9000 кв. метров для творчества, 4 резервуара для хранения пожарной и технической воды «ЗапСибНефтехима», 93 представителя флоры и фауны Тобольского района, 6 художников из Москвы и несколько недель на творчество. Всё это – эксклюзивный, масштабный творческий проект #СоседиСИБУРа, аналогов которому в стране нет.

С 24 июня по 19 июля 2019 года по всей стране был объявлен конкурс на разработку эскизов для оформлениячетырёх резервуаров «ЗапСибНефтехима» высотой 18 метров и диаметром до 45,6 метров каждый и общей площадью 9677 квадратных метров. Принять участие мог художник или творческая группа из любого уголка мира.

На конкурс откликнулись художники из Тобольска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Пензы, Донецка, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Бугуруслана, Томска, Мурманска, Воронежа, Красноярска, Иваново, Омска, Хабаровска, Краснодара. Всего поступила 71 заявка, в которых авторы предложили 101 концепцию на самую разную тематику: вода в четырёх состояниях, животный и растительный мир Сибири, известные личности и великие люди, сказки Петра Ершова, жизнь и деятельность Степана Ремезова, профессии, химия, наука, небо, аквариумы с рыбами и т.д.

Победителем конкурса стала молодая команда художников и дизайнеров из Москвы – ООО «Скимен Студия». Они разработали концепцию #CоседиСИБУРа, взяв за основу авторские иллюстрации животных, птиц, рыб и растений – в том числе краснокнижных – которые обитают или произрастают в лесу прямо за забором нефтехимического комплекса.

В разработке концепции «Соседи СИБУРа» участвовали 10 человек. Это художники-иллюстраторы, дизайнеры, моушен-дизайнер. Студия проводила внутренний конкурс: среди более чем 20 концепций были выбраны три лучшие. Однако концепция «Соседи СИБУРа» по результатам финального совещания внутри «Скимен Студии» была признана самой красивой, актуальной и доступной по смыслу.

Как рассказывают сотрудники «Скимен Студии», их вдохновила деятельность СИБУРа в области заботы об экологии, в частности тот факт, что непосредственно перед началом строительства «ЗапСибНефтехима» с территории стройки были пересажены в окрестные леса более 150 краснокнижных растений. «За забором завода начинается безграничная природа Сибири. И животные никуда не уходят, птицы не улетают, рыбы не уплывают, а растения становятся маркерами чистого воздуха в лесах. Производство и природа стали буквально добрыми соседями. И в иллюстрациях на резервуарах показано, как животные, аккуратно отгибая листы профлиста, с любопытством заглядывают на производство», - говорит Валентин Фролов, генеральный директор «Скимен Студии».

Студия представила полноценную концепцию, в которой показала, как иллюстрации животных, птиц, водного и растительного мира Сибири могут стать визитной карточкой «ЗапСибНефтехима»: это отразилось не только в оформлении резервуаров, но и в перспективных идеях по брендированию различных носителей нефтехимического комплекса, созданию цифровой энциклопедии «Соседи СИБУРа» и др.

- Концепт отражает гармоничное соседство производства и природы. - комментирует Светлана Дадонкина, куратор проекта, эксперт управления корпоративных коммуникаций Тобольских предприятий СИБУРа. – Благодаря этим иллюстрациям нам будто бы открываются окна в живую природу, из которых вылетают сова и синица, выглядывают медведи и лоси, открывается вид на опушку осиново-берёзового леса, где цветёт нежный башмачник капельный и растёт сладкая морошка.

Первой на резервуаре появилась рысь высотой 13 метров и шириной 11 метров, изображение которой наносили в течение трёх дней при помощи 80 баллонов аэрозольный краски.

Всего на резервуарах будут изображены 93 вида сибирской флоры и фауны, причём, каждый резервуар посвящён представителям одного царства: 21 фигура животных, 23 растения, 24 представителя водного мира, 25 птиц.

До 20 октября художникам предстоит расписать 9 677 кв. метров, тем самым сделать свой вклад в развитие уличного и промышленного искусства.

Для справки:

Скимен Студия – команда профессионалов, которая решила проверить себя на прочность и поучаствовать в крупном конкурсе компании СИБУР. Особенность Студии в том, что для каждого проекта команда привлекает экспертов в той или иной области, и собирает самые сильные кадры для реализации намеченных идей.

Для реализации проекта «Соседи СИБУРа» «Скимен Студия» собрала лучших художников российского стрит-арта из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Йошкар-Олы; среди них победители различных конкурсов и фестивалей – Саша Swamp (Александр Аржанов), Jovanny (Иван Копёнкин), Сергей Шмель (Сергей Шевелев), Никита Решта, Денис Борисов и Сергей Ерофеев. На счету этих художников десятки оформленных фасадов в России и зарубежом.