Югру признали лидером по реализации государственной национальной политики

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-09T12:26:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках Всероссийского форума национального единства, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске, состоялось пленарное заседание, посвященное совершенствованию механизмов реализации государственной национальной политики. Выступая на мероприятии Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя администрации главы государства, ответственный секретарь совета по межнациональным отношениям, заявил, что Югра становится лидером по реализации государственной национальной политики и площадкой для проведения важнейших крупных мероприятий.

Объясняя свою позицию, Магомедсалам Магомедов напомнил, что в прошлом году в Ханты-Мансийске под руководством главы государства прошло заседание Совета по межнациональным отношениям. Там были приняты важнейшие решения в области государственной национальной политики. Кроме того, в Югре прошли масштабные мероприятия, приуроченные к открытию Года языков коренных народов России. Так что проведение всероссийского форума на югорской земле неслучайно.

- Искренне благодарю Вас, Наталья Владимировна, ваших коллег за высокое качество нашего сотрудничества, внимание к вопросам государственной национальной политики. Главная формула стратегии государственной национальной политики – это укрепление единства российской нации при сохранении этнокультурной самобытности народов России. Сохранить мир и согласие можно через непрерывное взаимодействие, конструктивный диалог всех вовлеченных в эту сферу специалистов с институтами гражданского общества, - подчеркнул заместитель руководителя администрации главы государства и добавил, что всероссийский форум национального единства – это яркий пример такого диалога.

Напомним, торжественное открытие форума состоялось в Ханты-Мансийске накануне. Мероприятие в столице округа будет идти в течение трех дней. В ходе пленарного заседания всероссийского форума национального единства 8 октября были рассмотрены вопросы реализации государственной национальной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В заседании приняли участие делегаты из 41 региона России, а также 39 экспертов федерального уровня. Также в рамках программы форума запланированы конференции, круглые столы, семинары, дискуссии, выставки, мастер-классы, презентации, а также экскурсионная программа.