2019-10-09T11:54:41+03:00
Происшествия

Тушили машину, спасли здание: благодаря пожарным огонь с автомобиля не перекинулся на ближайший дом

От огня пострадали только автомобиль и входная группа
Лидия Шумкова
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Автомобиль сгорел, зато было спасено здание на сумму 10 миллионов рублей. Фото ГУ МЧС России по Тюменской областиАвтомобиль сгорел, зато было спасено здание на сумму 10 миллионов рублей. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области
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Прошедшей ночью в Тюмени из-за короткого замыкания загорелся автомобиль. О пожаре на улице Чекистов, 31 строение 8 сообщили очевидцы происшествия. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области информация в часть поступила в 22.25.

Спасатели прибыли на место через три минуты, когда автомобиль был уже полностью охвачен огнем. Локализовать пожар им удалось в 22.32, в 22.44 было ликвидировано открытое горение, а спустя две минуты пожар был успешно потушен.

- В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади и входная группа рядом расположенного здания на площади пять квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в региональном управлении МЧС и добавили, что благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных было спасено рядом стоящее здание на сумму 10 миллионов рублей.

В тушении пожара было задействовано: 3 единицы техники и 8 человек личного состава 32 ОФПС по Тюменской области. Ущерб, причиненный огнём, уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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