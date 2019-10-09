Тушили машину, спасли здание: благодаря пожарным огонь с автомобиля не перекинулся на ближайший дом

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-09T11:54:41+03:00

Автомобиль сгорел, зато было спасено здание на сумму 10 миллионов рублей. Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

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Прошедшей ночью в Тюмени из-за короткого замыкания загорелся автомобиль. О пожаре на улице Чекистов, 31 строение 8 сообщили очевидцы происшествия. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области информация в часть поступила в 22.25.

Спасатели прибыли на место через три минуты, когда автомобиль был уже полностью охвачен огнем. Локализовать пожар им удалось в 22.32, в 22.44 было ликвидировано открытое горение, а спустя две минуты пожар был успешно потушен.

- В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади и входная группа рядом расположенного здания на площади пять квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в региональном управлении МЧС и добавили, что благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных было спасено рядом стоящее здание на сумму 10 миллионов рублей.

В тушении пожара было задействовано: 3 единицы техники и 8 человек личного состава 32 ОФПС по Тюменской области. Ущерб, причиненный огнём, уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU