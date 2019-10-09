2019-10-09T11:33:31+03:00
Происшествия

В тюменском аэропорту Рощино прозвучала пожарная тревога

Но на расписание авиарейсов это не повлияло
Лидия Шумкова
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Из тюменского аэропорта Рощино около 11 часов дня экстренно эвакуировали всех пассажировИз тюменского аэропорта Рощино около 11 часов дня экстренно эвакуировали всех пассажировФото: Татьяна Коркина
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Из тюменского аэропорта Рощино около 11 часов дня экстренно эвакуировали всех пассажиров. Поводом стала прозвучавшая пожарная тревога. Однако уже через 10 минут всем разрешили вернуться обратно. Датчики пожарной сигнализации сработали по ошибке.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, специалисты проверяют исправность противопожарного оборудования, чтобы избежать повторения ложной тревоги. Эвакуировать же пришлось всего 50 человек. Дело в том, что в этот промежуток времени в Рощино не было авиарейсов, ближайший - только на 12 часов.

Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме, задержек рейсов из-за эвакуации не возникло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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