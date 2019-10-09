В тюменском аэропорту Рощино прозвучала пожарная тревога

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-09T11:33:31+03:00

Из тюменского аэропорта Рощино около 11 часов дня экстренно эвакуировали всех пассажиров Фото: Татьяна Коркина

Но на расписание авиарейсов это не повлияло

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Из тюменского аэропорта Рощино около 11 часов дня экстренно эвакуировали всех пассажиров. Поводом стала прозвучавшая пожарная тревога. Однако уже через 10 минут всем разрешили вернуться обратно. Датчики пожарной сигнализации сработали по ошибке.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, специалисты проверяют исправность противопожарного оборудования, чтобы избежать повторения ложной тревоги. Эвакуировать же пришлось всего 50 человек. Дело в том, что в этот промежуток времени в Рощино не было авиарейсов, ближайший - только на 12 часов.

Сейчас аэропорт продолжает работу в штатном режиме, задержек рейсов из-за эвакуации не возникло.

ИСТОЧНИК KP.RU