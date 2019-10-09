2019-10-09T10:37:31+03:00
Происшествия

В Тюмени следственный комитет заинтересовался историей о маленьких детях, оставленных родителями без присмотра

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего
Лидия Шумкова
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Тюменские следователи планируют провести доследственную проверку по факту оставления малолетних детей в опасности. Инцидент произошел в Нижней Тавде, где в частном доме были обнаружены двое голодных маленьких мальчиков. Сообщение об этом появилось в СМИ и привлекло внимание следственного комитета.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК РФ, сейчас следственные органы инициировали передачу материалов и ходатайствуют по этому поводу перед прокурором. Они намерены проверить все доводы, изложенные в информации СМИ, а также в обязательном порядке установят причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Известно, что про двух маленьких детей, находящихся в неудовлетворительных условиях, сообщила полиции их бабушка. На момент визита полицейских, мальчики одного года и двух лет находились у нее. В доме неблагополучной семьи отсутствовали какие-либо условия для нормальной жизнедеятельности и воспитания детей. В отношении родителей, которые злоупотребляли спиртными напитками, составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. Им грозит лишение родительских прав, по детям же решается вопрос об опеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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