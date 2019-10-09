В телекоме снова революция: МегаФон платит за лояльность повышенным кэшбэком

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-09T09:42:59+03:00

С октября абонентам стали доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке. Фото предоставлено компанией

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На обновленной тарифной линейке «Включайся!» максимальный кэшбэк получат абоненты со стажем. Те, кто с МегаФоном более двух лет, смогут вернуть 30% расходов на связь и потратить их на оплату звонков, интернет-трафик и SMS.

С октября на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» доступны две новые опции, которых раньше не было на российском телеком-рынке.

Первая – растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени использования тарифа и может достигать 30% от абонентских платежей и оплаты роуминга. Начальная ставка кэшбэка - 10%. Через 3 месяца она вырастет до 15%, при «стаже» от 6 до 12 месяцев – до 20%, от 12 до 24 месяцев – составит 25%, и через 24 месяца достигнет максимума - в 30%.

Вторая опция – возможность оплатить кэшбэком безлимитные услуги связи: звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube. Кроме того, накопленные бонусы по-прежнему можно тратить на любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», любимые фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги и другие сервисы.

«В случае с новым кэшбэком МегаФона, каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей - отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кэшбэка подключить функцию «Родительский контроль», существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка», – отмечает аналитик Сергей Вильянов.