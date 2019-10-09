Прибежал на шум: тюменец спас соседку, избитую сыном-алкоголиком

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-09T09:37:20+03:00

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На улице Котовского в Тюмени сын избил собственную мать, сломав ей ребра и кости лица. Все могло кончиться гораздо трагичнее, если бы не сосед, прибежавший на шум.

Как рассказали в городской полиции, звонок от мужчины поступил в дежурную часть накануне. Он сообщил, что стал свидетелем драки, в результате которой пострадала женщина. Оперативники выехали по адресу и установили, что в одной из квартир в доме по улице Котовского 30-летний парень, безработный, постоянно употребляющий спиртное и находящийся на иждивении у матери, избил ее руками и ногами. Женщина получила переломы, а также множественные повреждения телесных тканей. Ее спас сосед, который вывел женщину из квартиры и вызвал полицию с медиками.

Тем временем, подозреваемый попытался скрыться, но далеко уйти не сумел. Прибывшие стражи правопорядка задержали его в соседнем дворе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU