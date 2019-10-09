Под Тюменью поймали воров дизельного топлива

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-09T08:45:16+03:00

Оперативники изъяли у воров автотранспорт с емкостью, в которой хранилось 800 литров краденого дизеля. Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

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Под Тюменью в районе поселка Чикча трое мужчин сливали топливо с нефтепродуктопровода «Тюмень-Юргамыш». Скрытый от постороннего взора отвод от нефтепровода обнаружили полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что злоумышленников удалось задержать с поличным. Один из троицы ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Оперативники изъяли у воров автотранспорт, а также специальные приспособления и оборудование, емкости и дизельное топливо в объеме 800 литров. Как выяснилось, похищенное топливо мужчины хранили в одном из гаражных кооперативов в Тюмени.

На мужчин завели три уголовных дела по факту несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод и кражи дизельного топлива. Одного из участников организованной группы по суду заключили под стражу, еще двоих посадили под домашний арест. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU