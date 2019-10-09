Под Тюменью поймали воров дизельного топлива
Под Тюменью в районе поселка Чикча трое мужчин сливали топливо с нефтепродуктопровода «Тюмень-Юргамыш». Скрытый от постороннего взора отвод от нефтепровода обнаружили полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области рассказали, что злоумышленников удалось задержать с поличным. Один из троицы ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Оперативники изъяли у воров автотранспорт, а также специальные приспособления и оборудование, емкости и дизельное топливо в объеме 800 литров. Как выяснилось, похищенное топливо мужчины хранили в одном из гаражных кооперативов в Тюмени.
На мужчин завели три уголовных дела по факту несанкционированной врезки в нефтепродуктопровод и кражи дизельного топлива. Одного из участников организованной группы по суду заключили под стражу, еще двоих посадили под домашний арест. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU