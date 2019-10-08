В Тюменской области пройдут отборочные туры фестиваля «Юность Сибири»

СЕГОДНЯ 20:42 2019-10-08T20:42:29+03:00

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Отборочные туры фестиваля «Юность Тюмени», который проводится в Тюменской области в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», состоятся 26 и 27 октября во ДНК «Строитель». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, каждый участник фестиваля сможет выступить с номером длительностью не более трёх минут и принять участие в выставке творческих работ.

Оценивать выступления участников фестиваля от 7 до 16 лет предстоит компетентному жюри. Они будут выбирать лучших участников, которые выступят в таких направлениях, как: вокал, исполнение на национальных или классических инструментах, цирковое искусство, пластика, художественное слово, хореография (классический, современный, национальный танец) и театр моды.

- 26 октября в 11 часов состоятся отборочные туры среди участников из Восточного и Калининского административных округов;

- 27 октября в 11 часов состоятся отборочные туры среди участников Ленинского и Центрального административного округов.

Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей состоятся 9 ноября в 12 часов. Каждый участник получить памятные призы, дипломы и ценные подарки. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 октября включительно, по адресу электронной почты: kultura_stroitel@mail.ru. В письме нужно указать телефон родителей, фестивальное направление, возраст и имя участника. Телефон для справок 36-57-23, 36-54-00. Положение о конкурсе можно скачать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU