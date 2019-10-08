Активисты Тюменской области очищают берега рек от мусора

СЕГОДНЯ 20:28 2019-10-08T20:28:40+03:00

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Более 200 субботников состоялось в Тюменской области в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Как сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, в результате мероприятий, которые проводятся в рамках Всероссийской акции «Вода России», от мусора очищены берега водных объектов протяжённостью 257 километров.

В сентябре 2019 на территории семи российских регионов, в т.ч. и в Тюменской области, проведены экологические марафоны «Чистые берега Урала». В мероприятиях марафона в регионе активное участие приняли жители Ярковского, Тюменского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского муниципальных районов. Субботники организовали администрации муниципальных районов и предприятия, которые используют в своей работе водные объекты. В результате субботников берега Тобола, туры, Боровой Ингалы, Маная, Нияля и Малого Тараскуля стали чище. Акция «Вода России» продлится до конца октября 2019 года.

Для того, чтобы принять участие в акции или предложить места проведения уборки на водных объектах, можно обратиться в администрации муниципальных районов или в департамент недропользования и экологии Тюменской области по телефону: (3452) 426-240.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что на территории государственного природного заказника регионального значения «Лебяжье» Тюменской области прошла акция «Чистый лес» в рамках акции «Живи, лес!» и в поддержку нацпроекта «Экология», в рамках которого департамент лесного комплекса Тюменской области реализует проект «Сохранение лесов».

ИСТОЧНИК KP.RU