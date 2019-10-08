В Тюменской области отметят 75-летие Всероссийского общества слепых

СЕГОДНЯ 20:17 2019-10-08T20:17:03+03:00

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Торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых, состоится завтра, 8 октября, в ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко в 15 часов.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, с юбилейной датой инвалидов по зрению поздравят представители департамента, депутаты облдумы, сотрудники благотворительных фондов и специалисты реабилитационных центров. В рамках праздника также состоится выставка тифлотехнических средств реабилитации и специализированных настольных игр для незрячих.

ТОО Всероссийского общества слепых образована 14 сентября 1944 года. Шестнадцать лет её возглавляет Галина Тунгусова. Сегодня все 2,6 тысяч человек – членов Тюменского отделения ВОС – объединены в восемь местных организаций: Абатская, Викуловская, Голышмановская, Заводуковская, Ишимская, Тобольская, Тюменская и Ялуторовская. Организация входит в федеральный реестр некоммерческих организаций по оказанию общественно полезных услуг.

В рамках реализации программ социальной реабилитации и адаптации инвалидов в Тюменской общественной организации Всероссийского общества слепых работает служба сопровождения инвалидов в целях содействия их трудоустройству. Её деятельность направлена на содействие в профессиональной реабилитации (профориентацию, профессиональное обучение, трудоустройство и интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в общество). В 2018 году в службу сопровождения обратилось 300 людей с инвалидностью по зрению. К сотрудничеству привлечены 30 работодателей, трудоустроено 70 инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU