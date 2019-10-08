2019-10-08T19:59:23+03:00
Экономика

В Тюменской области собрали рекордный урожай картофеля

Валовый сбор составил 121,6 тысяч тонн
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области собрали рекордный урожай картофеляВ Тюменской области собрали рекордный урожай картофеляФото: Татьяна Коркина
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Один из крупнейших производителей картофеля в Тюменской области – «Агрофирма «КРиММ» - завершила уборку урожая с небывалыми показателями. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в 2019 году валовый сбор картофеля составил 121,6 тысяч тонн, что выше уровня 2018 года на 16% (в прошлом году - 103,6 тысяч тонн). Урожайность составила 438,9 центнеров с гектара, прирост урожайности в 2019 году к уровню 2018-го составил 58 центнеров с гектара. Картофель убирали в Армизонском, Упоровском и Юргинском районах.

Для Тюменской области цифра весовая, ведь ежегодный валовый сбор картофеля в среднем составляет более 200 тысяч тонн. В прошлом году было посажено 8965 гектаров картофеля – получено 230,1 тысяч тонн валового сбора при урожайности 257 центнеров с 1 гектара. В этом году аграрии посадили картофель на площади 8,6 тысяч гектаров. Основными районами выращивания корнеплода стали: Армизонский, Ишимский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский и Заводоуковский городские округа.

Урожай картофеля реализуют в Тюменской области (130-135 тысяч тонн), а также поставляют в Югру, ЯНАО, Челябинскую и Сведловскую области. Экспортные поставки корнеплода осуществляются в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Напомним, агрофирма эффективно использует лучшие селекционные достижения и применяет самые прогрессивные технологии семеноводства и овощеводства, а также новейшие модели специализированного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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