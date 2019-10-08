Тобольские школьники стали первопроходцами «вынесенных уроков»

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-08T19:48:22+03:00

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Тобольская школа №16 им. В.П. Неймышева при сетевом взаимодействии с Тобольским многопрофильным техникумом стала областной пилотной площадкой по реализации «вынесенного урока технологии». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, «вынесенные уроки» позволяют педагогам тобольской школы и преподавателям техникума повысить уровень технологических компетенций и развивать профессиональное мастерство.

Школьники получили возможность пользоваться материально-техническими ресурсами, в т.ч. современным высокотехнологичным оборудованием техникума. Комплексными блоками ребята изучают такие предметы, как «Кулинария», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Оформление интерьера».

Для проведения и подготовки «вынесенных уроков» требуется совместная предварительная работа школьных педагогов и преподавателей техникума. Им предстоит тщательно проработать учебный материал, чтобы понять, чему должен научиться ученик и какой конечный продукт должен получить.

Такой формат школьникам пришёлся по душе. Ребята отметили практическую значимость, доброжелательную атмосферу при проведении занятия, оснащённость и высокотехнологичное оборудование, на котором работают.

Отметим, к концу 2024 года федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование» 70% школ должны реализовывать программы в сетевой форме. Это позволит повысить эффективность использования инфраструктуры и расширить возможности детей в освоении программ общего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU