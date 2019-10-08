2019-10-08T19:48:22+03:00
Общество

Тобольские школьники стали первопроходцами «вынесенных уроков»

Формат работы ребятам пришёлся по душе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тобольские школьники стали первопроходцами «вынесенных уроков»Тобольские школьники стали первопроходцами «вынесенных уроков»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тобольская школа №16 им. В.П. Неймышева при сетевом взаимодействии с Тобольским многопрофильным техникумом стала областной пилотной площадкой по реализации «вынесенного урока технологии». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, «вынесенные уроки» позволяют педагогам тобольской школы и преподавателям техникума повысить уровень технологических компетенций и развивать профессиональное мастерство.

Школьники получили возможность пользоваться материально-техническими ресурсами, в т.ч. современным высокотехнологичным оборудованием техникума. Комплексными блоками ребята изучают такие предметы, как «Кулинария», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Оформление интерьера».

Для проведения и подготовки «вынесенных уроков» требуется совместная предварительная работа школьных педагогов и преподавателей техникума. Им предстоит тщательно проработать учебный материал, чтобы понять, чему должен научиться ученик и какой конечный продукт должен получить.

Такой формат школьникам пришёлся по душе. Ребята отметили практическую значимость, доброжелательную атмосферу при проведении занятия, оснащённость и высокотехнологичное оборудование, на котором работают.

Отметим, к концу 2024 года федеральным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование» 70% школ должны реализовывать программы в сетевой форме. Это позволит повысить эффективность использования инфраструктуры и расширить возможности детей в освоении программ общего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области пройдут отборочные туры фестиваля «Юность Сибири»
Активисты Тюменской области очищают берега рек от мусора
В Тюменской области отметят 75-летие Всероссийского общества слепых
В Тюменской области собрали рекордный урожай картофеля
Тюменским первоклассникам вручат знаки отличия ГТО
Тоболяк угнал авто без бензина: машину пришлось бросить
«Прощайте, права!»: пьяный таксист вылетел в кювет на Велижанском тракте
Тюменский Деловой Клуб назвал лучших актеров 161-го театрального сезона
Нарвал и пошел домой: тюменец может сесть в тюрьму на десять лет за сбор конопли
Во все тяжкие: на тюменской трассе задержали закладчика с метамфетамином
Защита прав граждан, борьба с коррупцией: в Тюмени представили нового прокурора
В Тюмени вынесен приговор рабочему, устроившему пожар на крыше многоэтажки
Тюменские дороги подготовили к зиме
Полицейские вернули тюменке смартфон, украденный во время празднования 8 марта
В Тюмени сосед вынес мальчика из горящей квартиры
Ишимцы в гараже организовали подпольный цех по производству алкоголя