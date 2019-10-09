Почти четыре тонны металлолома украл тюменец из грузовых поездов

СЕГОДНЯ 06:24 2019-10-09T06:24:29+03:00

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В Тюменской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, которые было возбуждено в отношении 33-летнего жителя поселка Картымский. Мужчина неоднократно похищал лом черных металлов с грузовых поездов, его поймали с поличным.

– Задержанный с сентября 2018 года по май 2019 года вывозил на автомобиле лом черного металла, который скидывал из грузовых поездов, проходящих через станцию Картымская. Общая масса похищенного металлолома составила 3 590 килограммов. Сумма ущерба, причиненного собственникам, составила более 54 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В ведомстве сообщили, что идея воровать металлолом у мужчины появилась во время выгула собаки. В тот день он взял мотоцикл и поехал кататься, посадив собаку в люльку. По пути он увидел поезда, а, взобравшись наверх, увидел лом. Скинув около тонны, злоумышленник пригнал грузовик и погрузил в него похищенное.

В отношении него было возбуждено четыре уголовных дела. В ходе расследования преступлений вина подозреваемого была полностью доказана. Материалы направлены в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU