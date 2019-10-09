2019-10-09T06:24:29+03:00
Происшествия

Почти четыре тонны металлолома украл тюменец из грузовых поездов

Возбуждено четыре уголовных дела
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец почти год безнаказанно воровал металлолом.Тюменец почти год безнаказанно воровал металлолом.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюменской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, которые было возбуждено в отношении 33-летнего жителя поселка Картымский. Мужчина неоднократно похищал лом черных металлов с грузовых поездов, его поймали с поличным.

– Задержанный с сентября 2018 года по май 2019 года вывозил на автомобиле лом черного металла, который скидывал из грузовых поездов, проходящих через станцию Картымская. Общая масса похищенного металлолома составила 3 590 килограммов. Сумма ущерба, причиненного собственникам, составила более 54 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

В ведомстве сообщили, что идея воровать металлолом у мужчины появилась во время выгула собаки. В тот день он взял мотоцикл и поехал кататься, посадив собаку в люльку. По пути он увидел поезда, а, взобравшись наверх, увидел лом. Скинув около тонны, злоумышленник пригнал грузовик и погрузил в него похищенное.

В отношении него было возбуждено четыре уголовных дела. В ходе расследования преступлений вина подозреваемого была полностью доказана. Материалы направлены в мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Тюменью поймали воров дизельного топлива
Сообщения о массовой драке школьниц под Тюменью не подтвердились
Грозит крупный штраф: тюменка прописала мигранта за тысячу рублей
Маршрут №158 изменит свое движение в Тюмени
На улице Бабарынка в Тюмени на два часа отключат светофоры
Погода на 9 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюменской области пройдут отборочные туры фестиваля «Юность Сибири»
Активисты Тюменской области очищают берега рек от мусора
В Тюменской области отметят 75-летие Всероссийского общества слепых
В Тюменской области собрали рекордный урожай картофеля
Тобольские школьники стали первопроходцами «вынесенных уроков»
Тюменским первоклассникам вручат знаки отличия ГТО
Тоболяк угнал авто без бензина: машину пришлось бросить
«Прощайте, права!»: пьяный таксист вылетел в кювет на Велижанском тракте
Тюменский Деловой Клуб назвал лучших актеров 161-го театрального сезона
Нарвал и пошел домой: тюменец может сесть в тюрьму на десять лет за сбор конопли
Во все тяжкие: на тюменской трассе задержали закладчика с метамфетамином
Защита прав граждан, борьба с коррупцией: в Тюмени представили нового прокурора
В Тюмени вынесен приговор рабочему, устроившему пожар на крыше многоэтажки
Тюменские дороги подготовили к зиме
Полицейские вернули тюменке смартфон, украденный во время празднования 8 марта
В Тюмени сосед вынес мальчика из горящей квартиры
Ишимцы в гараже организовали подпольный цех по производству алкоголя