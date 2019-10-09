2019-10-09T07:02:36+03:00
Общество

Маршрут №158 изменит свое движение в Тюмени

В схему включат два новых остановочных пункта
Вадим Бегун
Поделиться:
Маршрут №158 изменит свое движение в Тюмени.Маршрут №158 изменит свое движение в Тюмени.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 158, который следует от завода Медоборудования до садового общества «Искатель». Новая схема начнет действовать уже со следующей субботы, 19 октября августа.

Стало известно, что в новой схеме движения появятся промежуточные остановочные пункты «Въезд в поселок Винзили», а также «Поворот на ТЭЦ-2» (по направлению движения в сторону улицы Монтажников).

В МКУ «Тюменьгортранс» сообщили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Тюменью поймали воров дизельного топлива
Сообщения о массовой драке школьниц под Тюменью не подтвердились
Грозит крупный штраф: тюменка прописала мигранта за тысячу рублей
Почти четыре тонны металлолома украл тюменец из грузовых поездов
На улице Бабарынка в Тюмени на два часа отключат светофоры
Погода на 9 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюменской области пройдут отборочные туры фестиваля «Юность Сибири»
Активисты Тюменской области очищают берега рек от мусора
В Тюменской области отметят 75-летие Всероссийского общества слепых
В Тюменской области собрали рекордный урожай картофеля
Тобольские школьники стали первопроходцами «вынесенных уроков»
Тюменским первоклассникам вручат знаки отличия ГТО
Тоболяк угнал авто без бензина: машину пришлось бросить
«Прощайте, права!»: пьяный таксист вылетел в кювет на Велижанском тракте
Тюменский Деловой Клуб назвал лучших актеров 161-го театрального сезона
Нарвал и пошел домой: тюменец может сесть в тюрьму на десять лет за сбор конопли
Во все тяжкие: на тюменской трассе задержали закладчика с метамфетамином
Защита прав граждан, борьба с коррупцией: в Тюмени представили нового прокурора
В Тюмени вынесен приговор рабочему, устроившему пожар на крыше многоэтажки
Тюменские дороги подготовили к зиме
Полицейские вернули тюменке смартфон, украденный во время празднования 8 марта
В Тюмени сосед вынес мальчика из горящей квартиры
Ишимцы в гараже организовали подпольный цех по производству алкоголя