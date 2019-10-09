Маршрут №158 изменит свое движение в Тюмени

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-09T07:02:36+03:00

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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 158, который следует от завода Медоборудования до садового общества «Искатель». Новая схема начнет действовать уже со следующей субботы, 19 октября августа.

Стало известно, что в новой схеме движения появятся промежуточные остановочные пункты «Въезд в поселок Винзили», а также «Поворот на ТЭЦ-2» (по направлению движения в сторону улицы Монтажников).

В МКУ «Тюменьгортранс» сообщили, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU