На улице Бабарынка в Тюмени на два часа отключат светофоры
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
На улице Бабарынка в Тюмени на два часа отключат светофоры.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.
Так, с 15.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе дома № 16 по улице Бабарынка.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU