2019-10-09T05:44:59+03:00
Общество

На улице Бабарынка в Тюмени на два часа отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Бабарынка в Тюмени на два часа отключат светофоры.На улице Бабарынка в Тюмени на два часа отключат светофоры.Фото: Ольга Крыльцова
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 15.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе дома № 16 по улице Бабарынка.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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