2019-10-09T05:13:04+03:00
Общество

Погода на 9 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков

Дождя в этот день не будет
Вадим Бегун
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В Тюмени пасмурно, но все еще тепло и без осадков.В Тюмени пасмурно, но все еще тепло и без осадков.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 9 октября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +5, +6 градусов, днем потеплеет до 17 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +18. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается полный штиль, лишь изредка будет дуть юго-восточный ветер 2 метра в секунду.

9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили, если на Богослова – снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября). Если дождь со снегом – с середины января и до середины февраля трижды стоит ждать сильных оттепелей. Если солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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