Тюменским первоклассникам вручат знаки отличия ГТО

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-08T16:05:32+03:00

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В Тюмени завтра, 9 октября, ученики первых классов получат свои значки ГТО. Нормативы они выполнили еще будучи воспитанниками детского сада.

– Идея выполнить нормативы возникла не случайно. Ребятишки с детского сада должны заниматься физической культурой и понимать, что это не только здорово, но еще и очень полезно. В целях мотивации предложил ребятам выполнить нормативы ГТО. Знаки отличия взял у своих друзей, чтобы ребятишки смогли их посмотреть и захотели получить, – рассказал инструктор по физическому воспитанию детского сада № 158 Владимир Теплоухов.

Мужчина сообщил, в итоге 21 его воспитанник выполнил нормативы: шестеро на золото, трое на бронзу, остальные – на серебро. Сейчас к выполнению готовится новая группа.

В департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени сообщили, что мероприятие состоится в 18.00 в детском саду № 158, который находится по адресу: улица Павла Шарова, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU