Тюменский Деловой Клуб назвал лучших актеров 161-го театрального сезона

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-08T14:45:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На протяжении 11 лет НП «Тюменский деловой Клуб» (ТДК) проводит благотворительный творческий конкурс совместно с труппой Тюменского драмтеатра. В этом году к конкурсу присоединились компании из состава Западно-Сибирской Правовой Палаты и ТРО ООО «Деловая Россия». Экспертный совет наградил лучших актеров, режиссеров и спектакли 161-го театрального сезона по пяти номинациям: «Лучший премьерный спектакль на большой сцене», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Открытие года», «В гостях у сказки». Вручение наград прошло 4 октября на большой сцене Драмтеатра после премьерного показа спектакля «Мертвые души» по мотивам одноименной поэмы Николая Гоголя. Постановку осуществил Лауреат Национальной театральной премии «Арлекин» Ирина Ткаченко.

Открывая награждение, Мария Шатохина, генеральный директор ТДК, поблагодарила многочисленных информационных партнеров конкурса, а также выразила отдельную благодарность постоянным партнерам, руки которых всегда рождают шедевры – сотрудникам цветочного салона «Виола» и дома цветочной моды «Версаль». Слово для приветствия было предоставлено Елене Майер, директору департамента культуры Тюменской области. Она поздравила труппу с премьерой 161-го театрального сезона. Далее состоялась церемония награждения.

В номинации «Лучший спектакль на большой сцене» победил спектакль «Испанская баллада», режиссера Сергея Захарина. Памятный диплом и денежную премию вручили Андрей Табанаков, гендиректор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.», председатель Правления Тюменской областной общественной организации Союз архитекторов России, и Марина Филиппова, директор по развитию группы компаний «Максим», директор испанского ресторана «МаксимО».

Победу в номинации «Открытие года» присудили Виталию Илюшкину за роль Родриго, каноник короля в спектакле «Испанская баллада», режиссер - Сергей Захарин. Наградил победителя Владимир Тарасов, директор по маркетингу бизнес-отеля «Евразия».

Награда в номинации «Лучшая женская роль» была присуждена Марине Карцевой за роль Кадар в спектакле «Испанская баллада», режиссер – Сергей Захарин. Наградили победительницу Анна Трибой, управляющая салона красоты «Familia» в Тюмени, и Дмитрий Кустов, заместитель руководителя представительства Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» - СРО ААУ «ЕВРОСИБ».

Марина Карцева, актриса Тюменского Большого драматического театра прокомментировала итоги конкурса: «Не каждый день, да и не каждый год получаешь дипломы, а тем более «За лучшую женскую роль»! Хочу поблагодарить экспертный Совет Тюменского делового клуба за этот приятный сюрприз в день премьеры. Каждому артисту необходимо знать, что его видят, слышат, ценят. И я не исключение. Каждый год вы интригуете нас. Результаты благотворительного творческого конкурса для артистов - это всегда неожиданный момент. Спасибо, что дарите нам эти приятные моменты».

Победу в номинации «Лучшая мужская роль» присудили Александру Тихонову за роль Волшебника в спектакле «Обыкновенное чудо», режиссер – Георгий Сурков. Награду вручили Андрей Лозицкий, генеральный директор ГК «ТюмБИТ», и Ирина Урустамова, заместитель гендиректора НПП «Сибтехноцентр».

- Театр для меня - определенная аура, энергетика, и, несомненно, живое общение актеров и зрителя во время спектакля, в котором миг и бесконечность сливаются в единое целое. Образы, слова, которые звучат со сцены, затрагивают душу. Вместе с актерами мы переживаем, смеемся и плачем. Это некое эмоциональное единение душ и незабываемые потрясающие эмоции, способные возбуждать и волновать. Мы словно возвращаемся к утраченному единению с миром. Очень приятно совместно с членами Тюменского делового Клуба участвовать в церемонии награждения по различным номинациям. Это очень почетно и трогательно. Награждение актеров всегда сопровождается бурей зрительских аплодисментов и оваций, – поделилась Ирина Урустамова.

Номинацию «В гостях у сказки» вручил Сергей Шатохин, генеральный директор ООО Консалтинговая Компания «ПРЭФИШ», Председатель наблюдательного Совета НП «ТДК». Победа была присуждена Сергею Канаеву за роль Султана в мюзикле «Сказки 1001 ночи» режиссера Сергея Захарина.

В рамках завершения церемонии награждения был вручен прекрасный букет заслуженному артисту Казахстана и России Сергею Кутьмину, у которого за день до награждения был день рождения. Он много лет покоряет зрителей своей игрой на сцене тюменского Драмтеатра.