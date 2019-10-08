2019-10-08T14:18:48+03:00
Происшествия

Нарвал и пошел домой: тюменец может сесть в тюрьму на десять лет за сбор конопли

При виде полицейских наркоман нервничал, это его выдало
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец насобирал конопли на десять лет тюрьмы. Фото - pixabay.com.Тюменец насобирал конопли на десять лет тюрьмы. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Нижнетавдинского района, который сорвал коноплю. Мужчина ранее уже был судим за наркопреступление.

– Как следует из материалов уголовного дела, мужчина проживал в Тюмени, снимая комнату. Утром 22 августа этого года он нарвал коноплю и пошел домой. Через некоторое время мужчину остановил автопатруль ДПС. При виде стражей порядка он заметно нервничал, поэтому его доставили в отдел полиции. Там в ходе досмотра сумки была изъята конопля, содержащая марихуану массой более 500 граммов. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время мужчина по решению суда заключен под стражу. По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в Ленинский районный суд. Наркоману грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24