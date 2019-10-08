Нарвал и пошел домой: тюменец может сесть в тюрьму на десять лет за сбор конопли

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-08T14:18:48+03:00

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В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Нижнетавдинского района, который сорвал коноплю. Мужчина ранее уже был судим за наркопреступление.

– Как следует из материалов уголовного дела, мужчина проживал в Тюмени, снимая комнату. Утром 22 августа этого года он нарвал коноплю и пошел домой. Через некоторое время мужчину остановил автопатруль ДПС. При виде стражей порядка он заметно нервничал, поэтому его доставили в отдел полиции. Там в ходе досмотра сумки была изъята конопля, содержащая марихуану массой более 500 граммов. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время мужчина по решению суда заключен под стражу. По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в Ленинский районный суд. Наркоману грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU