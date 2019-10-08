Защита прав граждан, борьба с коррупцией: в Тюмени представили нового прокурора

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-08T13:28:40+03:00

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В Тюмени сегодня, 8 октября, заместитель Генпрокурора РФ Юрий Гулягин представил подчиненным прокурора Тюменской области Владислава Московских. Он был назначен на должность указом Владимира Путина 30 сентября на пятилетний срок.

– Наши приоритетные задачи – защита социальных прав граждан: надзор за своевременностью выплаты заработной платы, обеспечением прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилья, предоставлении жилья детям-сиротам. Пристальное внимание будет уделено контролю за расходованием бюджетных средств при реализации приоритетных национальных проектов и иных целевых программ, – сообщил на мероприятии Московских.

По словам нового прокурора региона, в центре внимания ведомства будет защита прав местных жителей в жилищно-коммунальной сфере, борьба с коррупционными проявлениями, терроризмом и экстремизмом.

Напомним, что Владислав Московских проходит службу в органах прокуратуры с 2002 года. В разное время он трудился в должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Кировского района Екатеринбурга и других. В 2016 году был назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Имеет классный чин старшего советника юстиции.

ИСТОЧНИК KP.RU