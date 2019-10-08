2019-10-08T12:39:28+03:00
Общество

Тюменские дороги подготовили к зиме

Подрядчики будут предупреждать водителей о ЧС
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские дороги готовы к зиме. Фото - Уралуправтодор.Тюменские дороги готовы к зиме. Фото - Уралуправтодор.
Изменить размер текста:

Специалисты Уралуправтодора провели масштабную проверку готовности к зиме подрядных организаций, обслуживающих федеральные дороги Тюменского региона, а также Свердловской, Курганской областях и ХМАО. На всей протяженности трасс будут работать 40 метеопостов.

– К зимнему периоду подрядчики подготовили 38 пескобаз и заготовили 258 тысяч тонн реагентов. Для предотвращения гололеда и снежного наката будут задействованы 463 единицы дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. В ходе учений была проверена работа дорожных служб по ликвидации ЧС, возникающих при ДТП и сложных погодных условиях. Было отработано взаимодействие дорожных и оперативных служб, – рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Также стало известно, что на всей протяженности федеральных дорог будут работать сорок метеопостов и 134 точки видеоконтроля, с помощью которых можно заблаговременно и оперативно принимать меры по предупреждению водителей о чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские вернули тюменке смартфон, украденный во время празднования 8 марта
В Тюмени сосед вынес мальчика из горящей квартиры
Ишимцы в гараже организовали подпольный цех по производству алкоголя
Проезжал мимо: тюменец похитил чужое авто, оставленное на месте ДТП
Маршрутка с пенсионерами попала в ДТП в центре Тюмени
Взяла бутылку с бензином: тюменка пыталась сжечь загон с коровами
Пинали по голове: следователи проверят информацию о драке девочек в тюменском поселке
В Тюмени 80-летней пенсионерке грозит два года тюрьмы за толчок соседки с лестницы
Просил отсрочки: тюменец полгода не платил хозяйке квартиры за съем
Прокуроры ждут от тюменцев сообщений о невыплате заработной платы
Проверьте зрение бесплатно: в Тюмени стартовала акция для горожан
Тюменцы пожаловались властям на работу УК «Вершина комфорта»
Тоболячка похитила банковскую карту у бывшего сожителя после расставания
Тюменца, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка, будут судить
На улице Богдановича в Тюмени снова отключат светофоры
Погода на 8 октября в Тюмени: все еще тепло и солнечно
Тюменские педагоги станут навигаторами для своих учеников
Тюменский врач стала лауреатом премии за выдающийся вклад в развитие российской перинатальной медицины
Программа переселения граждан из аварийного жилья в Тюменской области идёт с опережением сроков
В Тюменской области состоялась экологическая акция «Чистый лес»
В шести муниципалитетах Тюменской области завершена уборка урожая
В Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новый
«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта