Тюменские дороги подготовили к зиме

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-08T12:39:28+03:00

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Специалисты Уралуправтодора провели масштабную проверку готовности к зиме подрядных организаций, обслуживающих федеральные дороги Тюменского региона, а также Свердловской, Курганской областях и ХМАО. На всей протяженности трасс будут работать 40 метеопостов.

– К зимнему периоду подрядчики подготовили 38 пескобаз и заготовили 258 тысяч тонн реагентов. Для предотвращения гололеда и снежного наката будут задействованы 463 единицы дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. В ходе учений была проверена работа дорожных служб по ликвидации ЧС, возникающих при ДТП и сложных погодных условиях. Было отработано взаимодействие дорожных и оперативных служб, – рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Также стало известно, что на всей протяженности федеральных дорог будут работать сорок метеопостов и 134 точки видеоконтроля, с помощью которых можно заблаговременно и оперативно принимать меры по предупреждению водителей о чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU